Guerra in Ucraina, la Croce Rossa di Bordighera partita questa mattina con destinazione Rzeszow

La Croce Rossa di Bordighera è partita questa mattina alle 6 per raggiungere il confine con l'Ucraina. Il convoglio, composto da due mezzi e quattro Volontari, attraverserà il territorio italiano, austriaco, la Repubblica Ceca ed infine la Polonia con destinazione Rzeszow percorrendo circa 2860 km.

“In tale operazione, dopo avere scaricato il materiale donato dai cittadini bordigotti (generi alimentari e medicinali) verranno prelevati i componenti di due famiglie per un totale di 7 persone (genitori anziani, mamme e bambini) che verranno accompagnati martedì al Monastero dei Domenicani di Taggia. I sette Ucraini, tutti di Leopoli, in questo momento con mezzi di fortuna ed a piedi si stanno dirigendo verso la zona di incontro previsto per domani alle 13".

Questa iniziativa, autorizzata dall'U.O. Migrazioni - Direzione Operazioni, Emergenze Soccorsi della Croce Rossa Italiana, è stata voluta dal Presidente Palmero che, grazie all'aiuto di tanti amici e benefattori, è riuscito a raccogliere i fondi necessari per sostenere l'operazione. "Giunti alla tendopoli, per essere riconosciuti più facilmente, esibiremo il cartello predisposto da una Volontaria con la scritta ‘Croce Rossa Italiana Bordighera’ e la traduzione in ucraino”.