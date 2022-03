Sanremo e Bordighera al 'Salon du Randonneur' per promuovere il turismo 'outdoor' al pubblico europeo (Foto)

Le città di Sanremo e Bordighera sono a Lione, in Francia, per il ‘Salon du Randonneur’, appuntamento fieristico che termina domani alla Cité Internationale, dedicata al mondo dell’escursionismo in tutte le sue declinazioni.

La presenza alla fiera, che per la città dei fiori è curata dalla ‘Sanremo Outdoor’ costituisce un’ottima opportunità di incontro con la filiera professionale e con gli appassionati, qualunque sia la modalità (a piedi, in bici, a cavallo) con cui amano andare alla scoperta del territorio.

La scelta delle due città è basata soprattutto sulla pubblicizzazione del turismo da ‘outdoor’ e quindi dei percorsi che si possono percorrere con le mountain bike, senza dimenticare l’offerta della pista ciclabile. Grandissime risorse che, favorite naturalmente dal nostro clima eccezionale, sono state sviluppate investendo sia su percorsi e sentieri che sull’aspetto promozionale.

Per Sanremo è presente a Lione Flavio Di Malta della ‘Sanremo Outdoor’ e, per Bordighera il vice Sindaco Mauro Bozzarelli.