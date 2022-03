Sanremo: successo per l’incontro dedicato all’imprenditoria femminile organizzato dalle associazioni di categoria

Un folto pubblico ha seguito l’incontro, svolto presso il Floriseum di villa Ormond a Sanremo, dedicato al tema dell’imprenditoria femminile. L’evento è stato organizzato da Confartigianato, Coldiretti, Confcommercio e Confindustria.

Si è trattato di un momento di confronto, che ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale Simona Ferro collegata in videoconferenza da Genova, in cui le associazioni di categoria proporranno un focus sulle imprese al femminile presenti in provincia di Imperia, tra punti di forza e difficoltà legate anche agli ultimi due anni di pandemia.

Come relatori sono intervenuti Liliana Allaria (presidente di Impresa Donna Confartigianato), Barbara Amerio (Presidente Confindustria), Simona Brizio (presidente di Impresa Donna Coldiretti) e Franca Weitzenmiller (presidente di Impresa Donna Confcommercio).

A prendere la parola è stato anche il consulente di Confartigianato Mario Bonavera che ha illustrato gli incentivi previsti nel Bando a sostegno dell’imprenditoria femminile “Fondo Impresa Donna”.