Diano Marina: convocato per lunedì prossimo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19.45 il Consiglio comunale di Diano Marina. All’ordine del giorno l’aggiornamento del Puc, un riconoscimento di debito fuori bilancio e l’approvazione del trasferimento dei rifiuti provinciali nelle discariche del savonese.

Previsto il rinnovo della convenzione con il comune di Diano San Pietro per la centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Prevista poi la discussione di una mozione relativa alla crisi in Ucraina, presentata dal presidente del Consiglio, Francesco Bregolin. Verrà poi data risposta alle interrogazioni presentate dai consiglieri di ‘Diano domani’. Una riguarda la ciclabile, la seconda sulla riqualificazione di via Genola e la terza sulla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ex sedimi ferroviari, dal torrente San Pietro al confine con San Bartolomeo al Mare.