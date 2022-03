San Bartolomeo al Mare: da Bormanno alla Candelora, la rievocazione arriva in Fiera

Una delle più interessanti novità dell’edizione 2022 della Fiera della Candelora (San Bartolomeo al Mare, sabato 2 e domenica 3 aprile) sarà il campo di rievocazione e ricostruzione storica "Lucus Bormani - il Dianese al tempo degli antichi Liguri e dei Romani" proposto da Lecste e Ager Ligusticus, gruppi di storici che hanno l'obiettivo di divulgare la storia e le usanze degli antichi Liguri. Sia sabato 2 che domenica 3 aprile, dalle 10.30 alle 19.00, sarà possibile partecipare alle attività didattiche e dimostrative, secondo il seguente programma:



Sabato 2 aprile 2022 – Zona Uliveto della Rovere

Ore 10.30 Apertura campo

Ore 11.00 Cucina storica: preparazione del formaggio

Ore 13.00 Il convivio al tempo dei liguri, celti e romani – racconti intorno al falò

Ore 14.00 Dimostrazioni di tessitura e tintura

Ore 15.00 La preparazione della pece nemeturica: cos'è e come si utilizzava

Ore 17.00 Rito dell'Imbolc



Domenica 3 aprile 2022 – Zona Uliveto della Rovere

Ore 10.30 Apertura campo

Ore 11.00 Cucina storica: preparazione del formaggio

Ore 13.00 Il convivio al tempo dei liguri, celti e romani – racconti intorno al falò

Ore 14.00 Dimostrazioni di tessitura e tintura

Ore 15.00 Dimostrazione sull'utilizzo della groma

Ore 16.00 Decorazione degli scudi

Ore 17.00 Il guerriero e il soldato: dimostrazioni su tecniche di battaglia e sull'utilizzo delle armi



Inoltre, nel cortile delle scuole elementari (oltre allo stand dedicato al progetto “Bridges of Culture between the Faculty of Philology of Vilnius University and Liguria”, a cura del Consigliere delegato alla cultura Lorenzo Ansaldo), ci sarà anche uno spazio dedicato alla cultura e alla storia locale, all'interno del quale avranno luogo due conferenze, a cura di Lecste e Ager Ligusticus: "Da Bormanno alla Candelora, passando dall'Imbolc" sulla religiosità antica autoctona, sulle influenze celtiche e sulle trasformazioni del credo cristiano, alle ore 16.00 di sabato 2 aprile e "Lucus Bormani: da bosco sacro a stazione di posta", sui Liguri e i loro territori prima e dopo l'occupazione romana, alle 10.30 di domenica 3 aprile.



La Fiera della Candelora si svolge da più di 300 anni a San Bartolomeo al Mare (in genere nei giorni 2 e 3 febbraio, quest’anno rinviata in aprile a causa delle restrizioni). Diverse le novità di quest'edizione, che conferma anche i tratti distintivi di Arti & Sapori della Rovere, ovvero la parte di fiera che da 21 anni si suddivide in area enogastronomica (piazza Magnolie, impreziosita dalla composizione campestre dell'agriturismo Veggia Dian di Diano Marina) e area artigianato, piante e animali (zona Uliveto della Rovere). Confermate anche le zone di più recente apertura come quella di hobbisti e OPI (nei pressi dell'Uliveto della Rovere) e quella riservata allo street food (piazza Aurora). L'apertura degli stand è prevista per le ore 8:30, la chiusura invece sarà intorno alle 19:00, eccezion fatta per l'area street food che rimarrà aperta anche per cena.