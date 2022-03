Imperia: sabato a “Il pesce in..forma” la fiaba-concerto dedicato alle famiglie ucraine con bambini

Sirenella, la fiaba che farà da leitmotiv al concerto, è ispirata alla Forma Sirena, opera di Serenella Sossi, presente sul molo del porto.

I Pantamusici (violini Giovanni Sardo e Lorenzo Ansaldi, viola Sonia Rampini, violoncello Vittorio Alberti, pianoforte Leonardo Ferretti Gallino) e l'operatrice didattica (Veronica Ioppolo dell'Associazione Pergolesi Musica in culla®) porteranno i bambini a vivere in musica le emozioni della fiaba.

Alle 10.30 avrà luogo lo spettacolo per i più piccoli (0-3 anni accompagnati da un adulto) e alle 11.15 quello per i più grandi (4-6 anni sempre accompagnati da un adulto).

Contemporaneamente si svolgerà una raccolta fondi a favore dell'associazione con la vendita di Il Pescatore e Sirenella, due libri da leggere e colorare che al loro interno hanno il link per il video audio libro contenente, oltre al racconto della fiaba (narratrice Giada Elena dell’Associazione A Piccoli Passi), le musiche originali del concerto e le immagini dei bimbi che lo vivono.

Necessaria la prenotazione al 392 9516481. Gli spettacoli si svolgono nel rispetto della normativa vigente legata al Covid.



“Mentre preparavamo questa fiaba-concerto - dichiara Giovanni Sardo, presidente dell'associazione 'Pànta Musicà' - è cominciata la guerra e i profughi hanno iniziato ad arrivare a Imperia. Abbiamo allora deciso di riservare lo spettacolo delle 12 ai piccoli sfollati ucraini per donare loro un momento di serenità; grazie alla signora Kateryna Svidzynska, che farà da interprete durante il concerto, ci è stato possibile tradurre in ucraino le due fiabe e potremo così regalarne una copia ai piccoli che interverranno. Sappiamo che molti tra gli sfollati suonano uno strumento e che hanno dovuto abbandonarlo nella fretta della fuga, la nostra associazione è disponibile a prestare loro alcuni strumenti in modo che possano continuare a suonarli durante la loro permanenza qui. La musica è un linguaggio universale che unisce i popoli e consola gli animi”.