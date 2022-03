Il 1° aprile esce “Don't kill my desire”, nuovo singolo della The Steve Foglia Society

“Don't kill my desire” è il nuovo singolo firmato The Steve Foglia Society che uscirà il prossimo 1° aprile su tutte le piattaforme digitali e, da oggi, è possibile pre-ordinare su Spotify.

Come si può ascoltare da alcune clip pubblicate da Steve Foglia sui propri canali social, il brano sembra una rilettura in chiave moderna del leggendario hard-rock anni settanta. “Sono cresciuto con la musica hard rock degli anni settanta con gruppi come Led Zeppelin e Deep Purple e quando scrivo un brano nel bene e nel male esce sempre qualcosa che richiama quelle sonorità. Non è qualcosa di premeditato, è semplice naturalezza” dichiara l'autore.

Quel genere musicale nato dalle contaminazioni del blues del Missisipi e dal rock’n roll di Elvis, portato al successo in Inghilterra con band come Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Uriah Heep, Whitesnake e tanti altri.

Un elemento musicale che ci riporta diretti in quegli anni è sicuramente la presenza dell’hammond, strumento ormai un po' retrò, che in questo nuovo singolo è quasi il protagonista insieme alla batteria energica di Steve.

“Il brano è una riflessione sul meccanismo adottato dalla nostra mente quando siamo spinti dal desiderio - spiega Seteve Foglia - un tema molto affascinante e comune a tutti in quanto ci siamo tutti trovati almeno una volta nella vita a inseguire una persona che ci facesse tenere sulle spine senza darci nessuna certezza, oppure semplicemente abbiamo desiderato per una vita di comprare una macchina che per noi era davvero fuori dalla nostra portata, o magari abbiamo desiderato di fare l’artista perché sapevamo quanto fosse più difficile rispetto agli altri lavori. Sembra che siamo attratti dalle cose difficili se non impossibili e la cosa buffa e che non c’è nessun motivo, è semplicemente la natura della nostra mente”.

Il brano che è prodotto e scritto da Steve, il quarto singolo che anticipa il nuovo disco di prossima uscita. “Il nuovo album sarà qualcosa di molto particolare per me. Non sarà un concept, ma in qualche modo i testi sono collegati tra di loro per la loro profondità nei concetti fortemente ispirati dalla cultura orientale che mi affascina parecchio. Da qui l’etichetta 'zen rock'” conclude l'autore.

La Steve Foglia Society è composta da Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (tastiere), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria).

