Oggi pomeriggio alle 15, presso il campo sportivo Vladimiro Marengo di Diano Marina, si terrà un incontro ‘Uniti per l’Ucraina’, incontro benefico di calcio che vedrà scendere in campo il Golfo Dianese 1923 contro il Soccer Borghetto.

L’incasso sarà completamente devoluto in beneficienza all’associazione donatori di sangue di San Bartolomeo al Mare per acquisti da far pervenire in Ucraina.