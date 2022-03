Sanremo: detenuto non riesce a videochiamare la famiglia, tenta il suicidio impiccandosi in cella

Non riesce a fare una video chiamata con la famiglia e, rientrato in cella tenta di uccidersi, impiccandosi con le lenzuola.

Si tratta di un detenuto di origine magrebina, che sconta una pena fino al 2023 e rinchiuso nella quarta sezione (secondo piano) del carcere di Sanremo in Valle Armea. L’uomo non è riuscito, per problemi tecnici, a fare la video chiamata e ha tentato il suicidio.

Prontamente soccorso dal personale della Penitenziaria, è stato impedito l’insano proposito. L’uomo è stato portato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri. “E’ del tutto evidente – dice il segretario della UilPa, Fabio Pagani - che il personale è sottoposto a forti tensioni e lavora in un clima di forte preoccupazione. Tutti siamo consapevoli che la situazione potrebbe irrimediabilmente degenerare da un momento all’altro a Sanremo e siamo altrettanto consapevoli che l’esiguità delle risorse umane e tecnologiche ci impedirebbero di gestire la situazione e tenerla sotto controllo. Ma non possiamo affidarci alla sola fortuna, occorrono uomini e mezzi e il rientro del personale distaccato. Qui può succedere di tutto. Se non viene implementato l’organico bisognerà, gioco forza, rivedere le assegnazioni di poliziotti penitenziari negli Uffici e nei servizi complementari. Benchè anch’essi siano essenziali alla vita dell’istituto in questo momento è preminente rinforzare le prime linee”.

“Per garantire i servizi operativi essenziali restano non più di settanta unità. Troppo poche e assolutamente inadeguate a garantire i livelli minimi di sicurezza, ancor più in considerazione – chiude Pagani - che attualmente sono ristretti 220 detenuti. Anche in questi numeri c’è la ragione delle criticità che registriamo quotidianamente a Sanremo, dove un’altra vita è stata salvata dalla Polizia Penitenziaria”.