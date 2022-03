Milano-Sanremo 2022. Assessore Berrino: “La corsa ha ritrovato il suo percorso storico. Grande soddisfazione, vantaggio per la promozione turistica"

"Sono molto felice che dopo due anni la 'Classicissima di Primavera' sia tornata nella sua configurazione storica: dopo il Turchino, da Voltri attraversando le province di Genova, Savona e Imperia. Una grande soddisfazione che ha portato un grande vantaggio per la promozione turistica di questi territori che sono stati ancor più valorizzati grazie alle immagini della diretta televisiva. I tantissimi telespettatori della Rai e di innumerevoli canali stranieri hanno potuto ammirare i meravigliosi panorami della nostra Regione e con i tre capi storici (Mele, Cervo e Berta).



Ringrazio pubblicamente Rcs Sport per il grande lavoro di promozione fatto per i nostri territori e per avere optato per il percorso suggerito dalla Regione. Una corsa che, per la Liguria, è il primo importante appuntamento del calendario agonistico del Ciclismo, la corsa ciclistica per antonomasia".



Lo ha detto l'assessore al turismo di Regione Liguria Gianni Berrino.