Milano-Sanremo 2022: la gara entra in provincia di Imperia, anche il Sindaco attende l'arrivo n via Roma (Foto)

Entra nel vivo la Milano-Sanremo e, mentre la corsa sta arrivando in provincia di Imperia, sull’arrivo di via Roma è cominciata la festa con l’adrenalina che sta salendo per l’arrivo.

Mentre otto corridori sono in fuga praticamente dall’inizio della gara, la zona d’arrivo è sotto il controllo delle forze dell’ordine mentre hanno già fatto visita il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

Anche loro attendono l’arrivo della corsa mentre la città dei fiori è già strapiena di appassionati, in attesa dei loro beniamini.

(Foto di Tonino Bonomo)