Sanremo: semafori con precedenza ai bus tra via Padre Semeria e corso Matuzia, il progetto fa un altro passo avanti

Grazie ai fondi Por Fesr, Sanremo potrà mettere mano all’organizzazione del traffico in una delle zone più complesse sul piano della viabilità. Il 17 dicembre scorso la giunta matuziana ha dato l’ok al progetto per l’installazione di semafori intelligenti che possano dare la precedenza ai bus nel tratto tra villa Helios e l’incrocio tra via Padre Semeria e corso Matuzia. Grazie ai sensori, i bus avranno la precedenza e saranno più veloci del traffico: un incentivo per favorirne l’utilizzo.

Nei giorni scorsi il progetto ha fatto un passo avanti con il conferimento dell’incarico per il progetto esecutivo, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza. Se ne occuperà la ‘Citec’ di Torino per 44 mila euro circa.

Grazie al progetto dei semafori intelligenti i bus potranno avere la precedenza in direzione del centro città pur senza la necessità di una corsia preferenziale. Nel maxi progetto è compreso anche l’acquisto di otto piccoli pullman che verranno destinati a Sanremo per la partecipazione al bando.