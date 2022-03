Domani mattina, insieme alla Protezione Civile di Dolceacqua, partirà per l'Ucraina anche la squadra 'L. Veziano' di Ventimiglia, a sostegno e supporto di famiglie colpite dalla guerra.

"Mai come in questi momenti - evidenzia la squadra - è bello vedere la volontà di tutti nel sentimento più prezioso, l'amore e disponibilità. Un piccolo contributo per una tragedia così grande, alla quale volontari non possono e non devono non ascoltare. Ventimiglia c'è!"