Aumenta tutto in modo indiscriminato: l'associazione 'Alziamo i toni' scrive alle Istituzioni locali

Il gruppo ventimigliese ‘Alziamo i toni’, che conta oltre 5.600 iscritti, prosegue nel suo lavoro a sostegno di tutte le categorie che rappresenta e che in vari momenti storici hanno bisogno di maggior tutela, dando loro voce. Proprio per questo ha inviato una lettera ‘aperta’ a tutte le Istituzioni.

“In questo momento – evidenzia il suo presidente Enrico Amalberti - trasporti, famiglie, bambini, malati, anziani ed invalidi sono i più ‘aggrediti’. Abbiamo predisposto un resoconto ed avuto vari contatti con oggetto le accise del carburante e le varie forniture (gas, luce). Ebbene, ci rivolgiamo alle Istituzioni affinchè intervengano per stabilire una riduzione delle somme corrispondenti. Non è ammissibile un aumento tanto spropositato di forniture e carburante. Con particolare riferimento alle accise, facciamo notare come gruppo che l'aumento arbitrario ed indiscriminato ha colpito anche il carburante già comprato dal nostro Governo a prezzi che erano inferiori. Perché aumentare anche le accise su tali forniture?”

“La risposta ottenuta (ma non sufficiente quanto non convincente) – termina l’associazione - è ‘non ci sono soldi per il prossimo acquisto’. Non ci stiamo e non accettiamo una risposta tanto superficiale quanto inutile. Chiediamo espressamente alle Istituzioni (Presidente della Provincia, della Regione e Governo) di trovare al più presto una soluzione perché i trasporti pubblici e commerciali, i pescatori, il turismo, presto rischieranno il ‘collasso’ e le famiglie con bimbi piccoli o persone anziane, invalide e malate molto presto patiranno freddo fame e mancanza di farmaci (se non abbiamo carburante, non esistono trasporti di merci). Con notevole diminuzione della economia generale. Lo stesso turismo, tanto caro alla nostra Liguria, sarà impedito e, con esso, ogni altra attività, posto che tutti facciamo parte di una unica catena”.