Ospedale Bordighera: Ioculano “Basta parole, nessun passo avanti a 15 giorni dal passaggio al gestore privato”

“A 15 giorni dalla fine dello stato d’emergenza, la situazione dell’ospedale di Bordighera è grave e preoccupante” a dichiararlo è Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD.

“Ho partecipato alla commissione regionale sulla sanità – prosegue - dove ho espresso la mia contrarietà su come Regione Liguria sta gestendo l’iter di privatizzazione dell’ospedale Saint Charles. Nelle precedenti riunioni, a luglio e a novembre, ci è stato raccontato che non c’era nessun problema e che una volta finita l’emergenza ci sarebbe stato il tanto atteso passaggio ai privati. Adesso invece scopriamo che si deve ancora discutere e fare dei tavoli allargati per definire quello che sarà il contratto”.

“Nel frattempo – termina Ioculano - questo ritardo e questa incertezza colpiscono i cittadini, a cui non sono più garantiti i servizi. L'ospedale si sta svuotando sempre più di personale e prestazioni, mentre ci raccontano la fiaba che a breve dovrebbe aprirsi l'ospedale dei sogni. A distanza di mesi non si è ancora fatto un passo avanti per sapere cosa ne sarà del Saint Charles, tutto questo è inammissibile”.