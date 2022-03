Sanremo: incassi al Casinò, i sindacati "Le scelte del Cda stanno portando a cali che influiranno sul bilancio del Comune"

“La situazione attuale del Casinò di Sanremo è davvero preoccupante”. Sono le dichiarazioni dei sindacati Slc-Cgil, Fisascat Cisl, Uilcom-Uil e Snalc-Cisal, che hanno analizzato i dati economici di gennaio e febbraio.

“Gli incassi – proseguono - stanno assumendo una condizione limite dalla quale potrebbe essere complicato ripartire. Alcune scelte strategiche effettuate dal Cda, come ad esempio la chiusura delle roulette francesi dal lunedì al giovedì, hanno contribuito a tutto ciò e gli effetti di queste scelte potrebbero ricadere anche sul bilancio del Comune di Sanremo”. Con una proiezione da qui alla fine dell’anno gli introiti ammonterebbero a circa 30 milioni di euro, con una percentuale fortemente inferiore rispetto al 2019.

Per quando riguarda l’andamento di tutti i giochi nel mese di febbraio la roulette francese ha incassato il 74,79% in meno che corrisponde a circa 409.000 euro. Rispetto al 2019, le loro ‘sostitute’ (le fair roulette ‘francesizzate’), hanno incassato il 18,38% in più che corrisponde a 18.000 in più rispetto al 2019, portando la flessione su base mensile degli incassi dei giochi tradizionali al 25,29 %. Anche le slot hanno subito un decremento, mentre buono è stato l’andamento dei giochi on line.

“L’attuale organizzazione del lavoro dei giochi da tavolo e i servizi connessi alle dirette dipendenze della Casinó Spa – ribadiscono i sindacati - così come concepita, ha prodotto un incremento del costo del personale. Altre scelte effettuate, ad esempio il bando di affidamento del servizio di Bar e Ristorante, merita una profonda ed attenta analisi, a nostro avviso questa impostazione svilisce un servizio fondamentale per il rilancio della casa da gioco ed inaccettabile è la concreta ricaduta occupazionale sulle attuali unità lavorative in appalto. Ricorrere ad un servizio di catering ogni qual volta si debba organizzare una cena al Roof Garden o al Biribissi (non avendo inserito la gestione di questi due ristoranti nel bando di concorso), potrebbe frammentare concretamente la qualità delle prestazioni offerte, e non tutela i 35 lavoratori dell’appalto. La scelta di non aver previsto nel contratto di affidamento la clausola di salvaguardia, non può passare inosservata e anche da noi essere fortemente criticata. Già ora i 35 posti del bistrot, nei fine settimana quando il Roof Garden è chiuso, sono insufficienti per soddisfare la nostra clientela che attende in coda il proprio turno”.

Da novembre ad oggi i lavoratori della casa da Gioco hanno espresso in ogni modo e luogo, utilizzando i mezzi a loro disposizione: dallo sciopero, agli interventi sui giornali, alle interviste: “Le preoccupazioni verso un Cda che poco ha recepito – terminano i sindacati - e che è da parecchio tempo con noi silente. E’ certamente arrivato il momento che qualcuno si assuma la responsabilità di ciò che sta accadendo, compresa la proprietà”.

I sindacati stanno pensando di indire un’assemblea generale, con tutti i lavoratori per trasferire le preoccupazioni e capire cosa mettere in campo per ritrovare una vera via di ricrescita economica.