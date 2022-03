Ospedaletti: l'Amministrazione partecipa al bando del Pnrr, due progetti per oltre 2 milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti ha approvato la partecipazione ai progetti relativo agli investimenti da finanziare nell’ambito del Pnrr per la ‘Rigenerazione di piccoli siti culturali e per la valorizzazione dei luoghi’.

Uno dei progetti riguarda il giardino ‘Societé Fondere Lyonnaise’ oggi ‘Giardini di Pian d'Asché’, la più grande area verde pubblica del comune con una valenza storico paesaggistica unica.

E' stato realizzato alla fine dell'800 come parco pubblico ad uso degli alberghi che erano stati costruiti nella parte sovrastante di quel tratto di via Aurelia. In quel periodo storico stavano nascendo grandi parchi pubblici delle maggiori città europee per dare migliore qualità alla vita alla popolazione adibita alle nuove attività proprie dell'industrializzazione che imponeva residenze continuative. In provincia di Imperia è l'unico esempio di parco pubblico, al pari dei parchi europei, nato come tale e mantenuto fino ai giorni nostri. I grandi parchi (Giardini Hambury, Villa Ormond, Villa Glock), oggi dotati di bellezze uniche e rimarcate, derivano, in realtà, da lasciti privati, più o meno recenti, alle amministrazioni pubbliche locali.

L'urgenza degli interventi di manutenzione risiede nella necessità di un restauro conservativo della totalità del parco che di natura straordinaria per preservarne la valenza storico paesaggistica: negli anni, compatibilmente ai bilanci comunali, sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria sulle componenti vegetali e sulle componenti architettoniche. Tuttavia data l'esiguità dei fondi a disposizione degli enti locali gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza delle varie componenti non potendo permettere un restauro e recupero conservativo del parco nel suo complesso.

Il progetto di recupero e rigenerazione dei giardini di Pian d'Aschè muove dal presupposto di restituire alla cittadinanza uno dei primi parchi a destinazione pubblica a livello europeo con rinnovata funzione culturale, turistica, sociale. Il restauro complessivo del parco tanto nella componente vegetale che in quella architettonica e paesaggistica consentirà di ripristinare l'unico e più importante parco urbano del Comune di Ospedaletti.

Il progetto prevede anche lavori nel tratto di via Roma e via Pettinengo che, attualmente hanno alcuni problemi inerenti la pavimentazione e che sono e saranno la vetrina commerciale delle varie attività del borgo. La creazione di un percorso meccanizzato che consenta il superamento del dislivello tra la passeggia a mare e le porzioni più alte del borgo, tra le quali proprie i due tratti sopra menzionati. In tale ambito di riqualificazione vi sarà anche il recupero dell'importantissima chiesa di Sant'Erasmo e della piazza antistante.