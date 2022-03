Sanremo: rimossa dopo due anni dalla chiusura l'edicola di corso Matuzia, un altro pezzo di storia se ne va (Foto)

E’ stata rimossa l’edicola di corso Matuzia a Sanremo, che si trovava sotto l’ex hotel Astoria nella zona della foce a Sanremo. Due pezzi di storia della città dei fiori, uno a ridosso dell’altro, che segnano il cambio dei tempi.

Da una parte quella del turismo che si sta modificando e, dall’altra, l’informazione che cambia a passi da gigante. Purtroppo la carta stampata ha sempre meno appeal nel lettore medio, che preferisce utilizzare computer, tablet e soprattutto cellulari per informarsi. Quella della foce è l’ennesima edicola che scompare nella città di Sanremo. In quella zona ne è rimasta una sola delle tre presenti: oltre all’edicola di corso Matuzia, infatti, da tempo non c’è nemmeno più quella a ridosso del Tennis Club e ne rimane una di fronte alla Coop.

Quella davanti all’ex hotel Astoria è un’edicola che, chiusa da due anni, era abbandonata a se stessa ma la burocrazia e le classiche lungaggini da ufficio, hanno impedito al Comune di intervenire celermente. Ora la struttura è stata rimossa e, nelle prossime ore palazzo Bellevue interverrà per sistemare l’area, rendendola più decorosa.

Un’altra edicola che se ne va a causa del calo, continuo, delle vendite di giornali e riviste, senza dimenticare che alle spalle c’è una costruzione, quella dell’ex Astoria, che anche in questo caso meriterebbe il ritorno allo splendore del tempo che fu. Con la rotonda e i lavori di sistemazione fatti negli ultimi mesi, sarebbe un buon modo per rivalutare l’intera area della Foce. Ma anche il problema degli alberghi non è da sottovalutare.