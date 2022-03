Coronavirus: 9 classi in quarantena con 22 alunni positivi nelle scuole della provincia

Nove classi in quarantena con 22 alunni positivi al covid. Questo è il report della settimana appena trascorsa nelle scuole della provincia di Imperia.



Nello specifico si tratta di una classe in quarantena con 5 alunni positivi nella scuola dell'infanzia, 4 classi in quarantena con 9 alunni positivi nelle Scuole secondarie di 1° e 4 classi con 8 alunni positivi nelle secondarie di 2°.