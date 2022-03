Nuovo interessante lavoro al nido di San Bartolomeo al Mare: 'Carnevale Abbracciaperte', lingue diverse e uomini uguali

"Per l’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore Alessandra Gamalero – è sempre motivo di orgoglio scoprire e portare a conoscenza della cittadinanza il nutrito programma dell’offerta formativa del nostro nido. Ogni volta viene stimolata la riflessione sui temi di attualità e viene creato il giusto clima di condivisione che noi propugniamo. Attendiamo, quindi, con curiosità ed interesse la prossima iniziativa di questo meraviglioso team di educatrici. Sappiamo con certezza che sarà un altro tassello importante per la formazione e la crescita di individui più consapevoli e rispettosi del mondo e dell’umanità tutta”. Spiega in questo modo l'amministratore il nuovo lavoro delle educatrici e dei bambini (e delle famiglie dei bambini) del nido d’infanzia Abbracciaperte di San Bartolomeo al Mare.

"Il nostro 2022 - evidenziano i dirigenti dell'istituto - è iniziato con un viaggio intorno al mondo, ci siamo soffermati davanti allo stupore dei bambini e delle bambine che incuriositi guardavano i vari puntini sul mappamondo: 'sono proprio tanti, mamma mia'. Abbiamo scoperto che ogni puntino corrisponde ad una città, con una miriade di caratteristiche differenti, dalla flora, alla fauna, al cibo, ai paesaggi, per non parlare della lingua".

In occasione della Giornata Internazionale della Lingua Madre, è stato condiviso fisicamente con le famiglie un momento importante, scambiando il consueto buongiorno in lingue diverse. Ogni famiglia ha sottolineato e valorizzato le proprie origini, passando dalle lingue più conosciute ai dialetti meno diffusi.

"Il messaggio che vorremmo trasmettere - proseguono dalla scuola - è che gli uomini nascono e rimangono uguali nei loro diritti, pur essendo diversi e vorremmo insegnare che la diversità tra gli uomini è una vera e propria ricchezza. La molteplicità di queste differenze ci ha condotto alla collaborazione con le famiglie per realizzare una festa di Carnevale che supera le maschere tradizionali e abbatte ogni tipo di confine".

I genitori insieme ai loro bambini e bambine hanno realizzato i loro costumi, ispirandosi a caratteristiche tipiche dei vari Paesi. Tutto ciò ha permesso a ciascuno di confrontarsi con le diversità culturali, valorizzandole e rispettandole. "Mai come ora - terminano - abbiamo bisogno di prendere spunto dalla "semplicità" dei nostri bambini, che sempre con rispetto scoprono ed esplorano il mondo".