Crisi internazionale: quali conseguenze per turismo e investimenti immobiliari ? Questa sera alle 20:45 a ‘2 ciapetti con Federico’

A parlarne in trasmissione, intervistati da Federico Marchi, saranno il Presidente provinciale della Federalberghi Igor Varnero e l’agente immobiliare Carlo De Andreis Bessone.

La crisi internazionale, legata alla guerra tra Russia e Ucraina, avrà pesanti ripercussioni anche per l’economia locale. Questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’, in onda alle 20:45, analizzeremo l’importanza del mercato di quei Paesi per il turismo ed il settore immobiliare, con le possibili conseguenze future. L’estremo ponente ligure è infatti da sempre meta di turisti facoltosi e di investimenti di beni immobili. A parlarne in trasmissione, intervistati da Federico Marchi, saranno il Presidente provinciale della Federalberghi Igor Varnero e l’agente immobiliare Carlo De Andreis Bessone. La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:45, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'. Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

