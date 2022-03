‘Cercasi Adulti’, incontro online de ‘La Coperta di Yusuf del Ponente Ligure’ mercoledì prossimo

‘La Coperta di Yusuf del Ponente Ligure’ propone un incontro pubblico on line il 9 marzo 2022 alle ore 21.00 per dialogare con il psichiatra dott. Roberto Ravera sul tema dei giovani in tempo di pandemia e di guerra dal titolo significativo: ‘Cercasi Adulti’.

“Noi tutti siamo ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo vissuto, in quanto cresciamo decidendoci per ciò che è bello, per ciò che ci fa crescere e migliorare. Ecco però il guaio della nostra società, la fatica dei nostri giovani: mancano gli adulti ‘belli’, mancano modelli di adulti autorevoli, ci sono spesso adulti scontenti, impauriti, nervosi, aggressivi, infantili, sfiduciati, cinici. Che maturità proponiamo, quali adulti siamo se contraddiciamo con la nostra vita quella fiducia, quella speranza che dobbiamo indicare e offrire ai nostri ragazzi? La pandemia e adesso la guerra catalizzano problematiche che erano già evidenti prima...Cercasi Adulti”.



L’incontro sarà online in diretta sul canale YouTube ‘La Coperta di Yusuf del Ponente Ligure’ e per dialogare in diretta con gli ospiti su piattaforma Zoom con invito iscrivendosi al gruppo ‘La Coperta di Yusuf’ mandando richiesta tramite messaggio WhatsApp che trovate su questa pagina https://www.facebook.com/lacopertadiyusuf.