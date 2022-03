Bordighera: Museo Bicknell aperto ai visitatori anche il lunedì pomeriggio

Vista l’alta affluenza di visitatori e il grande numero di prenotazioni ricevute, da oggi sarà possibile visitare il Museo Bicknell di Bordighera anche il lunedì dalle 13.30 alle 17.00. Si va così ad ampliare l’offerta per i visitatori che potranno accedere al Museo anche nei pomeriggi di sabato (visite guidate alle ore 14.00 e 15.30) e mercoledì (visita guidata alle ore 15.00). In questi orari sarà possibile ammirare, partendo dalla straordinario giardino, l’intero percorso espositivo inaugurato nel 2018 “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni”, che mette in risalto tramite documentazione fotografica, letteraria e artistica le grandi passioni del fondatore del Museo e la sua eccezionale rete di rapporti nazionali e internazionali. Sono possibili visite guidate anche in francese e in inglese.

La Biblioteca Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri resta inoltre a disposizione degli studiosi come sala studio, per la consultazione e per i servizi di referenza bibliografica coi seguenti orari: Lunedì: 9-17, Martedì 13.30-17, Mercoledì 9-13, Giovedì 13.30-17.

Si ricorda che per accedere ai luoghi della cultura è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass rafforzato. Per partecipare alle visite guidate e consultare la biblioteca è gradita la prenotazione all’indirizzo email: bicknell@istitutostudiliguri.191.it