Sanremo: il 15 marzo esce ‘Bronx’, il nuovo singolo dei Filodiretto. Storia di vite che si intrecciano tra i vicoli della Pigna (L’intervista)

Una storia di vite che si intrecciano nella Pigna, il cuore di Sanremo dove affondano le radici della band. Si intitola provocatoriamente ‘Bronx’ il nuovo singolo dei Filodiretto pronto all’uscita su YouTube il 15 marzo con il videoclip realizzato dal regista locale Riccardo Di Gerlando.



La Pigna è luogo di vita, incontri, scambi, conoscenze. Troppo spesso etichettata come zona ‘buia’ della città, è l’anima storica di Sanremo e lì, tra musica e arte, nascono storie di ogni genere.



‘Bronx’ è uno spaccato di metà anni ’90 raccontato magistralmente da una band che ha la Pigna nella propria storia. Il brano è stato finalista dell’ultima edizione di ‘Sanremo Rock’ e, ora, è pronto per spiccare il volo su YouTube con il video in uscita il prossimo 15 marzo. Poi seguiranno altri nuovi brani e, probabilmente, un album.

L’intervista