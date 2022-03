Sanremo Comics Festival: chiuse le iscrizioni alla terza edizione. Premiazione il 21 maggio a Sanremo.

Il 28 febbraio è scaduto il temine per partecipare alla terza edizionedel Sanremo Comics Festival, il contest dedicato ai disegnatori e fumettisti. La manifestazione, che ha registrato la partecipazione di 45 autori, l’adesione di 4 scuole di fumetto con la presentazione di 68 opere, si è confermata come uno degli appuntamenti umoristici più interessanti fra gli eventi legati al Festival della Canzone.

La terza edizione ha presentato alcune importanti novità, come quella della previsione di due sezioni, una per professionisti ed una per gli studenti. Lo scopo principale della manifestazione rimane quello di offrire un'immagine divertente di questo tradizionale ed imperdibile appuntamento canoro, attraverso disegni umoristici, che invitano a sorridere, e ricordando episodi simpatici, personaggi famosi e melodie popolari. Il tema proposto, “Il Festival di Sanremo e la Rai: un matrimonio di ferro” si proponeva di indagare un rapporto difficile, fra due soggetti che fra momenti di entusiasmo e altri di tensione, viaggiano veloci verso le nozze di platino.

La cerimonia di premiazione di svolgerà di presenza a Sanremo il prossimo 21 maggio, con la consegna delle targhe e degli attestati in una sala del Casinò Municipale. Nella stessa giornata sempre a Sanremo ci sarà una grande festa in piazza all’insegna dell’umorismo, inserita nell’ambito dei festeggiamenti del ventennale della testata online Sanremonews, che fa parte del gruppo Morenews promotore del contest.

Entro il 30 marzo sarà comunicato l’esito della valutazione della Giuria, che sarà presieduta da Enrico "Macchia" Macchiavello coadiuvato da Guido Silvestri in arte Silver e Giorgio “Matitaccia” Serra. In giuria anche Diego Lupano, Elisabetta Marcianò, Riccardo Mazzoli, Claudio Porchia e Tiziano Riverso.

"Il mondo dei cartoonist e del fumetto sta tornando alla ribalta – dichiara Enrico Anghilante editore del gruppo Morenews – uscendo con fiducia ed entusiasmo dalla crisi pandemica. C’è voglia di normalità e di tornare a sorridere. Il disegno umoristico ha un ruolo importante perché con una immagine spesso si racconta un intero momento della vita, un evento, una situazione politica, economica e sociale. Il successo di questa terza edizione, che si concluderà a maggio con la premiazione al Casinò di Sanremo, ci stimola a cominciare da subito alla prossima edizione 2023, valutando la possibilità di proporre altre iniziative nelle altre province e regioni, dove siamo presenti con la nostra rete di quotidiani on line."