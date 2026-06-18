Sanremo si scalda per la Run for the Whales: venerdì la Shake Out Run di SANRUN tra sport, musica e divertimento

Una corsa leggera, aperta a tutti e all'insegna della condivisione per vivere insieme l'attesa della Run for the Whales 2026. È questo lo spirito della Shake Out Run organizzata da SANRUN, in programma domani alle 19, alla vigilia della mezza maratona prevista per sabato. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di coinvolgere runner, cittadini e appassionati in un appuntamento che unisce sport, musica e socialità, trasformando la vigilia della gara in un momento di festa aperto a tutta la città.

SANRUN, running club nato a Sanremo, promuove infatti lo sport come occasione di benessere, inclusione e partecipazione, con l'intento di creare momenti positivi per il territorio e avvicinare sempre più giovani e cittadini al mondo della corsa in un contesto accessibile e sano. Il ritrovo è fissato per le 19 al Victory Morgana Bay, da dove prenderà il via un percorso di circa 3 chilometri, da affrontare con un ritmo tranquillo e adatto a tutti. Ad accompagnare i partecipanti ci sarà un DJ set mobile su camioncino, che renderà ancora più coinvolgente l'esperienza lungo il tragitto.

Al termine della corsa, la serata proseguirà con l'after run presso La Vesca, dove sono previsti un DJ set e il pop-up store FitLabel, occasione per conoscere e acquistare gel energetici in vista della gara del giorno successivo. «Con questa iniziativa, SANRUN desidera proporre un modo diverso di vivere la vigilia della mezza maratona, trasformandola in un momento di aggregazione per la città, all'insegna dello sport, del benessere e del divertimento», spiegano gli organizzatori.