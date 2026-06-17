Massimo Recalcati ospite a “Cervo in blu d’inchiostro” con una lectio magistralis sull’arte dell’insegnare

Uno dei più autorevoli intellettuali italiani contemporanei approda a Cervo per un appuntamento di straordinario rilievo culturale. Nell’ambito del Festival letterario “Cervo in blu d’inchiostro”, curato da Francesca Rotta Gentile, il professor Massimo Recalcati terrà la lectio magistralis “La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?”,

Francesca Rotta Gentile dichiara: "Una grande gioia e una occasione davvero preziosa poter ascoltare Recalcati nel nostro magnifico Oratorio di Santa Caterina, in una atmosfera intima e raccolta. Sarà una riflessione profonda e attuale sul valore dell’educazione, sulla figura del maestro e sulla trasmissione del sapere nel nostro tempo. Siamo molto emozionati. Ingresso è gratuito ma consiglio di prenotare prima possibile tramite indirizzo email festival@comune.cervo.im.it".

Partendo dalle suggestioni del suo più recente lavoro editoriale, Recalcati offrirà una lettura intensa del rapporto educativo, interrogandosi sul significato dell’insegnamento in una società attraversata da profonde trasformazioni culturali e sociali. Attraverso le metafore della luce e dell’onda, il celebre psicoanalista restituirà all’atto dell’insegnare la sua dimensione più autentica: quella di una presenza capace di orientare, ispirare e accendere il desiderio della conoscenza.

La lectio si rivolge non soltanto al mondo della scuola, ma a tutti coloro che riconoscono nell’educazione e nella cultura strumenti fondamentali per la crescita delle persone e della comunità.

L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Cervo, Lina Cha per i saluti istituzionali e dalla prof.ssa Emanuela Rotta Gentile. La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali a cura di San Giorgio Musica, in un dialogo suggestivo tra parola, pensiero e musica.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: festival@comune.cervo.im.it - I posti sono limitati e si consiglia di effettuare la prenotazione con anticipo.