Sanremo, salito a 2.300 il numero di iscritti alla Run for the Whales

E’ salito a 2.300 il numero di iscritti alla Run for the Whales, in calendario sabato 20 giugno a Sanremo. In programma tre gare: mezza maratona, 10 Km e family run (circa 3 km). Un risultato di grande rilievo anche sotto il profilo turistico, considerando che molti dei partecipanti arrivano dall’estero oltre che da tutte le regioni italiane.

Di seguito il dettaglio degli iscritti: 1.048 atleti per la mezza maratona, 1.078 per la 10 Km e 170 per la family run. Punto di partenza e arrivo sarà il campo di atletica di Pian di Poma, dove è prevista animazione musicale con Live Set e Dj.

Tra gli atleti al via ci sarà Patrick Francia dell’Atletica Reggio (vincitore della Run for the Whales 2024 e 2° nel 2025) che due mesi fa a Maranello ha fissato il proprio personal best sulla mezza maratona in 1h04’45”. Ai nastri di partenza anche Paola Noli della Delta Spedizioni (vincitrice della Sanremo Marathon 2023), Simone Balestra del gruppo Dragonero (3° alla Run for the Whales 2025), Elisa Viora del Torino Road Runners (3° alla Run for the Whales 2025).

ORARI PARTENZE SABATO 20 GIUGNO

Ore 18:00 - Family Run

Ore 19:00 – 10 Km

Ore 19:05 – Half Marathon

La Half Marathon partirà dal campo di atletica di Pian di Poma a Sanremo. Gli atleti si dirigeranno subito in direzione levante lungo la pista ciclo pedonale fino ad Arma di Taggia, dove sarà posto il giro di boa per il ritorno che li condurrà di nuovo a Sanremo, dove il traguardo avverrà dopo un ultimo giro della pista di atletica.

La 10 Km, sempre con partenza e arrivo a Pian di Poma, si svilupperà nel tratto cittadino della pista ciclo pedonale. La gara procederà subito in direzione ponente fino alla "piccola" di Ospedaletti, per poi tornare verso Sanremo con giro di boa alla vecchia stazione dei treni.

La Family Run, per un totale di circa 3 Km, interesserà il tratto del lungomare sanremese.

Le gare sono curate sotto il profilo tecnico dall’Asd Pro San Pietro.

Ancora oggi (giovedì 18 giugno) sarà possibile iscriversi on line direttamente sul sito ufficiale: runforthewhales.it. Da domani, per le iscrizioni sul posto, sarà operativo il desk allestito al campo di atletica di Pian di Poma nei seguenti orari:

Venerdì 19 giugno (Half Marathon, 10 Km e Family Run) dalle 14:30 alle 18.

Sabato 20 giugno (solo per la 10 Km e la Family run) dalle 10 alle 13.

Anche quest’anno sono state tantissime le candidature al format, che permette ai quattro protagonisti prescelti di vivere, seguiti da uno staff di professionisti, il percorso di avvicinamento alle gare.

Di seguito i loro nomi e la competizione alla quale parteciperanno:

Mezza maratona: Elisa Gerbaldo, 36 anni, Cuneo e Martina Moro, 35 anni, Imperia.

10 Km: Francesco Ceraolo, 48 anni, Savona e Paolo Moriondo, 58 anni, Moncalieri

Lo staff che sta seguendo gli atleti è stato composto da: Roberto Giacopelli – coach allenatore, segue podisti con programmi personalizzati e dedicati alla loro “gara-obiettivo”. Nel contempo, oltre che allenare, partecipa a percorsi di crescita personale, con corsi e confronti con altri tecnici al fine di migliorare sempre nell’interesse degli atleti; Chiara Roncallo - biologa nutrizionista, fa parte del team NUTRIMEDISPORT guidato da Stefano Beschi. Ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Biologiche all’Università di Pavia e, successivamente, la Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana all’Università di Milano. Nel 2024 ha ottenuto l’abilitazione come Biologa Nutrizionista all’Università di Pavia e si è diplomata come Esperta di Nutrizione Sportiva alla scuola SANIS.

In gara ci saranno anche i coach di Icarus, Arianna Zucchini e Davide Barattini, che correranno insieme agli atleti. La trasmissione "Corri con il Coach", in onda su Sky Sport e Cielo, dedicherà infatti una trasmissione alla manifestazione sanremese. il format televisivo prevede che i coach affrontino le sfide di corsa direttamente al fianco degli atleti, documentando le emozioni delle gare podistiche più iconiche.

L’evento sportivo rappresenta anche un momento di promozione turistica per il territorio e le sue bellezze. La manifestazione è nata nel 2016 su iniziativa dell’Istituto Tethys ONLUS in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon. L’Istituto, al quale sarà devoluta parte delle iscrizioni, è un’associazione senza fini di lucro che si dedica allo studio e alla tutela dei mammiferi marini del Mediterraneo. A caratterizzare la Run for the Whales è infatti anche il messaggio di tipo ambientale legato alle balene ed ai delfini che vivono nel Mar Ligure. La manifestazione vuole portare l’attenzione sull’incredibile ricchezza rappresentata dai cetacei che vivono nel Santuario Pelagos.

Il Comitato Organizzatore desidera ringraziare per il supporto i Comuni di Sanremo, Ospedaletti e Taggia, la Regione Liguria e l’Agenzia Regionale per la promozione turistica “La Mia Liguria”. Per la collaborazione Amaie Energia e Servizi. Per il sostegno: The Club, Nyala Suite Hotel Sanremo, Flor Coop Sanremo, Costa Ligure, B&B, Mastelli, +Watt, Santa Vittoria, Daphné Sanremo, Diemme Fiori, Ars Ecologia, Armax, Promo&Graphics, Grandiauto, 361. Media partner: La Stampa e Specchio dei Tempi.

Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile, e a tutti i volontari che lavoreranno sul percorso per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.runforthewhales.it, dove sono presenti tutti i dettagli logistici e le convenzioni alberghiere, e sui profili social Facebook (Run for the Whales) e Instagram (@sanremomarathon).