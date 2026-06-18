Bordighera rende omaggio a Irene Brin con “Irene si veste di giallo”: teatro, moda e mistero nel Giardino di Sasso

Un pomeriggio dedicato alla figura di Irene Brin, tra letteratura, teatro e moda, nella suggestiva cornice del Giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera. Giovedì 3 luglio, alle ore 17, andrà in scena “Irene si veste di giallo”, iniziativa promossa dall'Associazione Irene Brin insieme al nipote della scrittrice, professor Vincent Torre, con il sostegno del Comune di Bordighera. L'evento proporrà un percorso culturale capace di intrecciare narrazione, spettacolo e alta moda, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva dedicata a una delle personalità più influenti della cultura italiana del Novecento.

Momento centrale della manifestazione sarà la lettura teatrale del racconto "Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?", gentilmente concesso dall'erede e in uscita alle 19. Sul palco gli attori Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa, con la regia della stessa Fulvia Roggero, accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra eleganza, suspense e mistero. L'opera racconta una delle avventure dell'investigatrice dilettante Irene Brin, protagonista di una vicenda che, con tratti ironici, supera i confini della classica indagine poliziesca per esplorare le dinamiche psicologiche, sociali e artistiche che guidano i personaggi.

Ad arricchire il programma sarà la sfilata della Maison Delphiné di Sanremo, concepita come un omaggio all'eredità culturale e stilistica di Irene Brin. La collezione si ispira infatti alla moda e alla società degli anni Cinquanta e Sessanta, il periodo della nascita del Made in Italy e dell'affermazione dello stile italiano nel mondo, di cui Irene Brin fu una delle più autorevoli ambasciatrici.

"Irene si veste di giallo" si propone così come un appuntamento capace di valorizzare la figura poliedrica di Irene Brin, celebrandone il talento letterario e il ruolo fondamentale nella storia della moda italiana, in una location che conserva ancora oggi il suo profondo legame con il territorio.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni è possibile contattare il numero 347 7851494.