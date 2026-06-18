Arma di Taggia, sessanta piccoli “pirati” conquistano piazza Chierotti: giochi di una volta e tanto entusiasmo per la festa di fine anno

Una mattinata all'insegna del divertimento, dei giochi tradizionali e della fantasia. È quella vissuta l'altro ieri in piazza Chierotti ad Arma di Taggia, dove circa sessanta bambini della scuola dell'infanzia hanno preso parte a un'iniziativa organizzata dalla Cumpagnia Armasca per salutare la conclusione dell'anno scolastico. L'appuntamento rappresenta ormai una tradizione consolidata. Da diversi anni, infatti, la scuola coinvolge l'associazione cittadina per proporre ai più piccoli attività all'aperto capaci di unire gioco, socializzazione e riscoperta delle tradizioni.

Per l'edizione di quest'anno, la Cumpagnia Armasca ha scelto un tema particolarmente amato dai bambini: quello dei pirati. Piazza Chierotti si è così trasformata in un piccolo campo di avventure, dove i giovani partecipanti hanno potuto cimentarsi in un percorso di abilità costruito attorno ai giochi di una volta. Tra le prove proposte non sono mancati il tiro alla fune, il ruba bandiera, la campana e un percorso di equilibrio realizzato con listelli di legno, attività che hanno permesso ai bambini di mettersi alla prova divertendosi e lavorando insieme ai compagni. Al termine delle varie sfide, ogni partecipante ha ricevuto una pergamena speciale con il titolo di “Pirata per un giorno”, accompagnata da qualche dolce ricompensa.

A colpire gli organizzatori è stato soprattutto l'entusiasmo dimostrato dai bambini, che hanno partecipato attivamente a tutte le attività proposte. Giochi semplici, lontani dalla tecnologia e dagli schermi, ma che hanno saputo ancora una volta coinvolgere e divertire i più piccoli, confermando come le tradizioni continuino a esercitare un fascino particolare anche sulle nuove generazioni.

Determinante per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo dei volontari della Cumpagnia Armasca, che per l'occasione hanno vestito i panni dei pirati accompagnando i bambini lungo tutto il percorso. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Graziano Farina, presidente dell'associazione, a Valentina, Alessandro, Mario, Azzurra e Viola, che hanno curato l'organizzazione e la gestione delle attività.

Non è passato inosservato nemmeno “Capitan Ossa”, lo scheletro-pirata sistemato su una sedia in piazza e diventato in pochi minuti una delle attrazioni più amate della giornata, al punto che i bambini hanno fatto a gara per poter stare accanto a lui e scattare una fotografia ricordo.

Una mattinata di gioco e spensieratezza che ha permesso ai più piccoli di chiudere l'anno scolastico con un sorriso, riscoprendo il valore dei giochi tradizionali e della condivisione all'aria aperta.