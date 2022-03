'Imperia per Tutti' e il Psi proseguono la mobilitazione contro la guerra in Ucraina

Imperia di Tutti e il Partito Socialista Italiano continuano la mobilitazione contro la guerra in Ucraina: “Nei giorni scorsi eravamo presenti alla partecipata manifestazione a Imperia piazza De Amicis, evento promosso unitamente a tante forze politiche e associazioni democratiche. In contemporanea il nostro capogruppo in consiglio comunale (nonché vicesegretario regionale Psi) Roberto Saluzzo ha esposto un O.d.G. contro la guerra, sulla scorta dell'iniziativa socialista in tutta Italia. Grazie alla disponibilità del Presidente del Consiglio Comunale Pino Camiolo e alla condivisione del capogruppo PD, avv. Risso, l'iniziativa è demandata alla redazione di un documento condiviso tra tutti i capigruppo”.

“Consapevoli che i gesti simbolici non mutano da soli il corso degli eventi crediamo che anche questi siano utili alla causa e in ogni caso dovuti e necessari. Aderiamo quindi anche alla manifestazione indetta per oggi dall'associazione Vivimperia in piazza della Vittoria, evento che siamo certi sarà anch'esso molto partecipato. Rispondendo all'appello dell'associazione organizzatrice parteciperemo fisicamente senza simboli o bandiere se non quella della PACE in rispetto ai desiderata di Vivimperia che chiede una partecipazione anche simbolicamente civica e unitaria”.

“La rosa del socialismo europeo e il garofano – terminano - ultracentenario simbolo di pace, li serbiamo stretti al cuore come i grandi valori di pace, libertà e giustizia sociale che essi sottendono. Valori che, ancor più in questa drammatica fase storica, costituiscono un irrinunciabile punto di riferimento”.