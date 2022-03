Anche Sinistra Italiana aderisce alla manifestazione per la pace di questo pomeriggio

Sinistra Italiana Intemelia aderisce alla manifestazione promossa da Scuola di Pace di Ventimiglia per questo pomeriggio alle 17 in via Aprosio lato mercato coperto e fa appello a tutti e tutte a scendere in piazza per la pace. “ Sinistra Italiana ha aderito alle mobilitazioni promosse dalla Rete italiana pace e disarmo in tutte le città e si riconosce pienamente nella piattaforma proposta ” dichiarano dal partito.

https://retepacedisarmo.org/2022/rete-pace-disarmo-si-fermi-la-guerra-in-ucraina-e-parta-un-vero-processo-di-pace/

“Fermare il conflitto e sostenere la popolazione civile ci pare oggi l’assoluta priorità - si legge nella nota di Sinistra Italiana - condannare la gravissima invasione russa, lavorare per il cessate il fuoco ed evitare ogni escalation, infine riattivare i canali diplomatici è ora quello che serve. L’Europa dimostri di esistere e agisca con forza in questa direzione. L’Italia ha una grande tradizione pacifista, le organizzazioni sociali e i movimenti hanno sempre contribuito al dibattito del paese con una straordinaria profondità di analisi e proposta: il Governo italiano ascolti le ragioni di queste piazze. La forza della pace deve prevalere su ogni cecità politica o geopolitica, non possiamo ripetere i drammatici errori della nostra storia passata: per questo faremo ogni sforzo, in Parlamento e fuori, affinché le piazze in questi giorni non solo siano piene ma vengano anche ascoltate”.