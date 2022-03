Ucraina: medicinali e apparecchiature medicali già disponibili da inviare in supporto alla popolazione

La protezione civile regionale, dopo una ricognizione di Alisa con tutte le aziende ospedaliere e sanitarie, oggi pomeriggio ha inviato al Dipartimento la lista dei medicinali e delle apparecchiature medicali che sono già disponibili sulla base delle richieste pervenute dallo stesso Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

Anche in queste ore la Regione Liguria è in contatto costante con tutta la struttura che sta coordinando le operazioni per l’invio di attrezzature in supporto alla popolazione ucraina e resta in attesa di conoscere le modalità di consegna. Regione Liguria e Protezione Civile attendono anche direttive per la gestione sanitaria sul fronte delle vaccinazioni anti Covid e per l’organizzazione di accoglienza ai profughi.