Sanremo: via libera dalla Sovrintendenza, può partire il maxi progetto per il restyling di porto vecchio. Biancheri: “Opera tra le più importanti degli ultimi decenni”

Il sopralluogo della Sovrintendenza in via Nino Bixio

È un giorno storico, a suo modo, per Sanremo e per l’amministrazione comunale. Dopo mesi di attese, lavori complessi, incognite sul futuro, nel pomeriggio è arrivato il ‘via libera’ da parte della Sovrintendenza: il maxi progetto per il restyling di porto vecchio può partire.

Questa mattina gli emissari regionali hanno effettuato l’ultimo sopralluogo al cantiere di via Nino Bixio, allestito proprio per verificare la natura storica del sottosuolo in vista degli scavi per il tunnel che sposterà il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino allo Zampillo. Il ritrovamento di alcuni reperti aveva provocato uno stop prolungato dalla scorsa estate, oltre a una ingente spesa per le casse di palazzo Bellevue (oltre 150 mila euro). Ora, però, tutto sembra in via di risoluzione. Saranno effettuati alcuni rilievi, i reperti trovati verranno archiviati e il Comune potrà partire con i lavori. Gli uffici, nel frattempo, non si sono mai fermati e hanno portato avanti le pratiche burocratiche per farsi trovare pronti al momento del nulla osta. In questo modo, entro un mese, potrà essere aperto il bando.

“Il nulla osta della Sovrintendenza è una conferma molto importante per il progetto dell’area portuale, perché di fatto porta alla chiusura della lunga fase istruttoria e apre alla fase di gara, sulla quale i nostri uffici si sono portati avanti - commenta il sindaco Alberto Biancheri - credo che nel giro di un mese potremo essere pronti con la pubblicazione del bando con la proposta di project financing da 50 milioni di investimento a base di gara. Per la città si avvicina l’avvio dei lavori di un’opera tra le più importanti degli ultimi decenni per le ricadute che potrà avere”.