Sanremo: ultimi step verso il via ai lavori di porto vecchio, oggi il sopralluogo della Sovrintendenza al cantiere di via Nino Bixio (Foto)

Mattinata cruciale in via Nino Bixio per il destino del progetto che rivoluzionerà porto vecchio e, in generale, il waterfront matuziano. Il cantiere allestito per la verifica del sottosuolo in vista del tunnel ha ricevuto la visita della Sovrintendenza per un sopralluogo legato al ritrovamento di alcuni reperti nelle scorse settimane. Circostanza già vissuta anche in occasione degli scavi per la pavimentazione di via Matteotti e piazza Borea d'Olmo.

Un lungo stop ai lavori (tutto è congelato dall'estate scorsa) e, soprattutto, un impegno di spesa non da poco per le casse comunali: sono serviti oltre 150 mila euro per effettuare le verifiche necessarie. La visita di questa mattina rappresenta uno step cruciale verso il via ai lavori per il maxi progetto voluto dall'amministrazione.

Insieme agli emissari regionali della Sovrintendenza era presente anche il sindaco Alberto Biancheri oltre all'assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, e al consigliere comunale Alessandra Pavone. Con loro anche gli uffici comunali, l'ingegnere Danilo Burastero e i rappresentanti della ditta incaricata degli scavi. Al termine del sopralluogo le sensazioni sono positive, anche se l'esito ufficiale e il conseguente 'via libera' arriveranno solo nelle prossime ore.