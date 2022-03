Sanremo: con la donazione della famiglia Abate, inaugurata la nuova area giochi alla scuola 'Rodari' (Foto e Video)

Alla presenza del Sindaco, Alberto Biancheri, dell’Assessore Massimo Donzella e dell’imprenditore Gianni Silvano che ha realizzato i lavori, è stata inaugurata una nuova area giochi della scuola ‘Rodari’, nel quartiere del Borgo a Sanremo.

Michele Abate ha confermato di voler fare qualcosa per la città, nel centenario dell’azienda, due anni fa: “Ho pensato, insieme a mia moglie e mia figlia di far qualcosa per la città che ci ha adottato. Quando il Sindaco e la Giunta ci hanno suggerito questo lavoro ci ha fatto ancora più piacere. Siamo felici per la realizzazione, fatta magistralmente dalla ditta Silvano, e speriamo che possa durare per tanti anni e far divertire tante generazioni di bambini”.

Gli interventi hanno riguardato la pavimentazione antitrauma ed è una bella storia, raccontataci dall’Assessore Massimo Donzella: “Si, davvero bella, che riguarda un’azienda che rappresenta l’eccellenza nel suo settore e che si mette a disposizione della collettività, per rendere felici i bambini. La donazione da la possibilità di stare all’aperto in un momento difficile per stare all’interno. E’ stata anche rappresentata una frase di Alessandra Pavone, che ha fatto un riferimento alla famiglia Abate, testimone di questa favola e del tempo, dedicata ai bambini”.