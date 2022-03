Rendere Imperia ancora più bella, pulita e sostenibile: in centro arrivano le isole informatizzate per la raccolta differenziata

Migliorare sempre di più il decoro di Imperia grazie ad un servizio di igiene urbana sempre più organizzato ed efficiente: è questo l’obiettivo che si pone l’amministrazione comunale con l’installazione delle isole informatizzate nel centro cittadino di Oneglia e Porto Maurizio.

Nei prossimi giorni tutte le utenze interessate riceveranno una lettera di avviso e la nuova EcoCard personalizzata, necessaria per accedere alle isole: dopo la comunicazione del gestore De Vizia Transfer, il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà ancora attivo per una settimana per poi cessare definitivamente.

Per chiarire eventuali dubbi, spiegare in dettaglio le modalità di conferimento e i giorni in cui poter conferire i vari materiali, l’amministrazione comunale, in collaborazione con De Vizia Transfer ha organizzato quattro punti informativi nel centro cittadino imperiese secondo questo programma:

- Sabato 5 marzo dalle 10 alle 18 in piazza San Giovanni

- Domenica 6 marzo dalle 10 alle 18 in piazza De Amicis

- Giovedì 10 marzo dalle 9,30 alle 13,30 in piazza Ricci

- Domenica 13 marzo dalle 10 alle 18 in Marina di Porto Maurizio

Utilizzare le isole informatizzate e conferire i propri rifiuti sarà semplicissimo, basterà seguire alcune semplici istruzioni:

- Quando ci si reca all’isola informatizzata bisognerà portare con sé l’EcoCard ricevuta a casa

- Avvicinare l’EcoCard al lettore ottico di identificazione (il sistema abiliterà i conferimenti previsti dal calendario di raccolta)

- Avvicinare la mano al sensore posto alla base dello sportello attendendo l’apertura automatica

- Conferire il rifiuto (o i rifiuti) ed attendere la chiusura dello sportello.

- È importante seguire le istruzioni per il conferimento: le isole, infatti, saranno videosorvegliate ed eventuali infrazioni (abbandoni fuori cassonetto, atti vandalici...) saranno videoregistrate dalla Vigilanza Ambientale.

Ma quando si potranno conferire i propri rifiuti? I giorni di raccolta per ognuna delle zone sono indicati nella lettera che tutte le utenze hanno ricevuto in questi giorni in buca insieme alla propria EcoCard. Il calendario sempre aggiornato e tutte le informazioni sono disponibili anche su www.imperiaricicla.com.

Le modalità di conferimento variano da materiale a materiale:

- Carta e Cartone: sacchetto in carta o sfuso

- Multimateriale: sacchetto in plastica o sfuso

- Vetro: sfuso

- Umido: sacchetto compostabile

- Secco: sacchetto semitrasparente

Importante : le utenze non domestiche presenti nel centro cittadino non dovranno utilizzare le isole informatizzate per conferire i cartoni (o gli imballaggi in cartone) ma potranno usufruire dell’apposito servizio Econavetta cartoni.

Il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti il servizio non subirà variazioni: tali rifiuti si potranno conferire al Centro di raccolta di Artallo in Via Lorenzo Acquarone incrocio con Via Artallo, dal lunedì alla domenica 9-12/14-19 oppure all’Ecomobile per gli oggetti di microraccolta (es. RUP, RAEE di piccole dimensioni ecc.). Inoltre sarà possibile prenotare un appuntamento per un ritiro a domicilio contattando il gestore attraverso i canali di comunicazioni abituali.

Gli utenti potranno riconsegnare i mastelli presso lo sportello di via Nazionale 326, dal lunedì al venerdì 09-13/14-16, oppure potranno utilizzarli come contenitori, per differenziare i rifiuti, senza però esporli all’esterno.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.imperiaricicla.com. Per eventuali dubbi o per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti si può contattare il numero Whatsapp 3316486845, inviare una mail a info@imperiapulita.net, contattare il numero verde 800.99.77.40, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 o scaricare l’app Junker.