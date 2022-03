Ceriana ha firmato la costituzione di una 'Comunità di energia rinnovabile' con il cuneese Magliano D'Alpi

Importante patto di collaborazione, quello firmato ieri dal Comune di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra della Valle Armea a Sanremo, insieme a quello di Magliano d’Alpi, in provincia di cuneo, per la costituzione di una comunità di energia rinnovabile.

Magliano d’Alpi è uno dei comuni tra i primi a installare pannelli solari e altri sistemi di produzione di energie rinnovabili e, quindi, sarà sicuramente un partner importante per il piccolo centro dell’entroterra sanremese. La firma del patto è avvenuta ieri on line e, subito dopo, l'Amministrazione di Ceriana lo ha approvato sotto l’egida del Sindaco, Maurizio Caviglia.

I due comuni valuteranno i progetti per la transazione energetica in modo da essere autosufficienti, magari con mini centrali idroelettriche, eoliche e altro. “Puntiamo ad arrivare ad una buona quota di autosufficienza sul piano energetico – ci ha detto il Sindaco Caviglia – magari non al 100% ma potremmo arrivarci vicini. Intanto installeremo colonnine per la ricarica di auto elettriche ed e-bike, mirando a contributi europei e anche al Pnrr”.

Si tratta di un accordo importante, quello tra Ceriana e Magliano D’Alpi, che vede la collaborazione dell’Energy center del Politecnico di Torino, che aiuterà nella progettazione e per la ricerca dei fondi Pnrr.