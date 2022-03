Ventimiglia: Palasalute, interrogazione in Regione del Consigliere di maggioranza Mabel Riolfo

Il Consigliere Mabel Riolfo (Lega Liguria Salvini) ha presentato un’interrogazione in Regione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di stanziare i finanziamenti per realizzare il Palasalute di Ventimiglia e per incrementare l’attività sanitaria territoriale nei locali dell’ex dogana francese.

Il consigliere ha ricordato che il Comune, a seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 15 dicembre 2020, è entrato in possesso degli spazi ferroviari che sono stati individuati per realizzare il “Palazzetto della salute”.

Il presidente della Giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha spiegato che la localizzazione nell’area è stata suggerita e recepita come tale da Asl 1 e dal sindaco Scullino e, come tale, è stata inserita nel Pnrr per la Missione 6. “Al momento l’equilibrio finanziario della Missione 6 su base regionale – ha aggiunto - non è stata messa in discussione da nessuna delle strutture tecniche interessate”.