Sanremo rifà il look alle spiagge in vista dell’estate: al via da Bussana i lavori da 1,3 milioni di euro per scogliere e ripascimenti (Foto)

Il clima è quello giusto per pensare alla bella stagione e Sanremo sta approfittando del meteo favorevole per rifare il look alle spiagge in vista dell’estate.

Palazzo Bellevue sta investendo i 1,3 milioni di euro del Fondo Nazionale di Protezione Civile (tramite Regione Liguria) per i lavori utili a ripristinare le spiagge a seguito dei danni provocati dalle mareggiate del 29 e 30 ottobre 2018. Dopo qualche ‘pezza’ arrivata negli anni scorsi, ora è il momento di un piano coordinato.

Sono sei i tratti di litorale che nelle prossime settimane ospiteranno i lavori tanto attesi dai gestori. La spesa più ingente è stata destinata al ripristino della scogliera di corso Imperatrice per un totale di 600 mila euro (lavori affidati alla S.I.M.E.S. Tigullio); 250 mila euro a Capo Verde per la ricostruzione della scogliera (Impresa di Costruzioni Silvano & C); Bussana in totale vedrà lavori per 300 mila euro tra la ricostruzione della scogliera soffolta (200 mila, ditta C.E.M.) e il ripristino della funzionalità delle scogliere (100 mila, ditta F.lli Urgnani); stesso ripristino delle scogliere anche ai Tre Ponti per una spesa di 180.000 euro (ditta I.L.S.E.T.); infine San Martino con i 75 mila euro utili al ripascimento della scogliera e al ripristino dell’impianto fognario (ditta C.E.M.).



I lavori hanno preso il via da Bussana in zona Torchi, l’intervento più breve che si concluderà nel giro di un paio di mesi. Gli altri cantieri partiranno a breve seguendo lo stesso copione visto in zona Foce con il lotto più consistente da chiudere prima della stagione balneare e la prosecuzione a settembre per terminare il tutto entro l’autunno.