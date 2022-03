Ospedaletti: il comune organizza una raccolta di beni di prima necessità da inviare in Ucraina

Il Comune di Ospedaletti organizza una raccolta solidale a favore della popolazione ucraina. Nei prossimi giorni partirà un pullman diretto in Ucraina e, seguendo le indicazioni dai luoghi dove infuria la guerra, vengono richiesti in particolare certi prodotti.

Sanitari: paracetamolo, bende e garze, betadine, siringhe monouso da 5cc e 10 cc, antidolorifici (Oki, Aulin, Brufen, Nurofen), soluzione fisiologica, disinfettanti, amuchina, lacci emostatici, cotone.

Alimentari: latte in polvere per neonati, biscotti per infanzia, omogeneizzati, tonno, fagioli, prodotti a lunga conservazione in generale.

Servono anche: pannolini e biberon, coperte, sacchi a pelo, posate e bicchieri monouso, guanti monouso, prodotti per l'igiene personale.

I prodotti devono essere consegnati in Municipio presso l'Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e solo il lunedì dalle 14,30 alle 17,30.