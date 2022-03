Il gruppo indipendente Facebook ‘VivImperia’ si unisce domani alla manifestazione contro la guerra. A comunicarlo è Franco Bianchi che ne spiega la motivazione: “Stamattina ero in un supermercato. Compravo qualcosa per i profughi: oggi per gli ucraini come ieri per molti altri. Mi ha fatto molto piacere incontrare tante altre persone che stavano facendo la stessa cosa. Oltre a questo, penso che sia utile manifestare contro la guerra, e farlo senza etichette addosso. Quindi parteciperò volentieri al presidio di mercoledì (domani) alle 18 in piazza della Vittoria, a Imperia, insieme agli amici del gruppo indipendente Facebook ‘VivImperia’.