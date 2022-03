E' di Perinaldo il primo ed unico italiano ad essere certificato come esperto nello sviluppo di ‘App No Code’ con ‘Glide’

Si chiama Fabio Leanzi, digital designer di Perinaldo, dopo un processo durato mesi, tra quiz, call con gli Stati Uniti e verifica dei lavori sviluppati, finalmente oggi è arrivata l'ufficializzazione del riconoscimento come ‘Esperto’.

Unico Italiano e tra i pochi al mondo, ha già sviluppato moltissime app per ristoranti, farmacie, per piccole attività locali e per grandi aziende. Dice Fabio Leanzi" Glide permette di sviluppare App senza bisogno di essere programmatori, è molto utile per lanciare nuovi progetti da testare sul mercato con piccolissimi budget e pochissimo tempo”.

“Credo che sia il futuro dello sviluppo, dare la possibilità a chiunque abbia una buona idea di provare a lanciarla sul mercato, senza più costi stratosferici e programmatori che impiegano mesi. E' per questo che ho deciso attraverso la mia academy di insegnare a tutti l'utilizzo di Glide e di questo nuovo metodo di sviluppo”.