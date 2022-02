Ventimiglia: parcheggio selvaggio alla rotonda di Latte, un'altra mattina di code e disagi (Foto)

Non trova pace la viabilità nella zona di Latte, non si ferma il fenomeno del parcheggio selvaggio. La zona interessata è quella della rotonda dove tutti i giorni automobilisti indisciplinati posteggiano abbandonando i propri veicoli in piena rotonda e negli spazi limitrofi, nonostante il supermercato benefici di quattro piani di parcheggio libero.

Negli anni in molti hanno chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale per permettere all'abitato di Ventimiglia di non trovarsi in situazioni di pericolo con lunghe code.

Ancora questa mattina, come testimoniano le foto, un mezzo pesante è rimasto bloccato per più di 20 minuti in piena rotonda a causa di più vetture posteggiate fuori dei limiti tracciati. Sia i mezzi di soccorso che la viabilità ordinaria hanno subìto pesanti rallentamenti ed è stato necessario l’intervento del commissariato di Ventimiglia per portare a normalità la situazione.

Gli abitanti di Latte chiedono aiuto all’amministrazione comunale e al comando di Polizia Locale affinché riescano in tempi celeri a ripristinare delle condizioni di sicurezza per la viabilità ordinaria senza alcuna interruzione.