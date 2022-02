Ventimiglia: mercoledì manifestazione per la Pace, aderisce anche la sezione locale di 'Azione'

Anche 'Imperia in Azione' aderisce alla manifestazione promossa a Ventimiglia per il 2 marzo dalla 'Scuola di Pace' di Luciano Codarri. Come richiesto dai promotori sarà presente senza bandiere che non siano quelle della pace.

"Ribadiamo in ogni caso il nostro pieno sostegno - evidenzia il segretario provinciale di Azione, Carlo Biancheri - alle sanzioni economiche decise dal Governo Draghi con gli alleati europei, da accompagnarsi a ristori per quelle imprese che dovessero veder penalizzati i propri commerci con la Russia. Rilanciamo l'idea espressa da Carlo Calenda di una politica energetica all'insegna dell'autonomia attraverso nuove trivellazioni nel Mediterraneo, ricco di quel gas che oggi invece ci fa dipendere dalle forniture russe. Da ultimo, come pure ribadito dallo stesso Calenda, consideriamo un errore la proposta di Ursula von der Leyen di accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea in una fase delicatissima dove gli equilibri in gioco esigono fermezza e prudenza".