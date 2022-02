Il camporossino Giacomo Rossetto nel Consiglio nazionale di 'Assopiscine' eletto la settimana scorsa

In occasione del Forum Piscine si è svolta a Bologna l’assemblea generale di Assopiscine, durante la quale Giacomo Rossetto, dell’azienda AcquaPro di Camporosso, è stato eletto membro del Consiglio Nazionale.

Assopiscine è l’associazione Italiana dei Costruttori Piscine, presente su tutto il territorio nazionale e rappresentata nelle sedi europee. Si occupa di promuovere le politiche attive nel settore delle piscine e contribuisce alla regolamentazione normativa e di sicurezza.

Giacomo Rossetto, classe ‘92, laurea in Economia all’Università Cattolica di Milano, dopo diversi anni passati tra lavorare in grandi aziende e un impegno politico europeo, da circa un anno è tornato in provincia di Imperia dove si occupa dell’azienda di famiglia.