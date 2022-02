Pontedassio: domenica prossima in piazza 'Carnevale e Magia', le mascherine con il mago 'Gaspar'

Domenica prossima, dalle 14, la Proloco di Pontedassio accoglierà in piazza le mascherine per festeggiare il carnevale finalmente in allegria. Per l’occasione sarà allestito un grande gazebo riscaldato per i giochi di piccoli e grandi e il divertimento sarà assicurato per tutti. Alle 15 l’attenzione sarà catturata da un grande spettacolo di magia e illusionismo che vedrà protagonista il Mago Gaspar accompagnato dalle note della fisarmonica di Serena.

Musica e magia si fondono insieme per creare uno show esclusivo che lascerà tutti i partecipanti a bocca aperta. Non mancherà poi la parte dedicata al palato: si potranno degustare le ‘bugie’ e altre ghiotte sorprese gastronomiche.

“Proviamo a riprenderci il piacere di festeggiare il Carnevale - spiegano gli attivissimi e uniti volontari della Proloco di Pontedassio - con questa festa in piazza e lo spettacolo realizzato grazie alla disponibilità del nostro concittadino Massimo Nario, professionista della magia molto richiesto in Francia, in particolare al Casino’ di Montecarlo”.