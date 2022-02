Dopo due anni di stop per il Covid-19 l'Onav riprende l'attività: serata al 'Terre di Moscatello' a Taggia

L'Onav di Imperia riprende la sua attività dopo due anni, attività sospesa per l'emergenza Covid-19, dopo aver rinnovato il Consiglio con la conferma del delegato Sandro Boldrini e del Tesoriere Mauro Minasi.

Si ricomincia venerdì 11 marzo alle 21, all'Enoturismo Terre del Moscatello (ex Germinal) in via Gastaldi 15/B a Taggia con una serata su ‘Il Brunello di Montalcino, cinque espressioni del principe dei vini italiani’, degustazione guidata dal Maestro Assaggiatore Andrea Briano.

Tutti i Soci e gli appassionati sono invitati a partecipare, posti disponibili venti, prenotazioni al n° 3395288094, l'evento sarà il primo di un programma che culminerà con l'organizzazione del Corso per diventare Assaggiatori di Vino.