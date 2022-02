Ventimiglia: le telecamere di Italia1 in città e al mercato con lo chef Diego Pani (Foto)

La città di confine ancora una volta protagonista sulle reti tv nazionali. Lo chef Diego Pani, ormai habitué degli speciali di Studio Aperto dedicati alla cucina, accompagna i telespettatori portandoli per mano a visitare il famoso mercato cittadino. Le telecamere di Italia Uno sono sbarcate in pescheria e tra le contadine, generando la curiosità degli avventori italiani e francesi.

Dopo aver selezionato prodotti tipici del Ponente, a partire dai celebri gamberi di Sanremo, passando per l'olio di Badalucco, che vede il forte legame tra Diego Pani e la famiglia Roi, principi dell'olio taggiasco, fino alle verdure delle colline ventimgliesi. Lo chef ha preparato nelle cucine dell'adiacente trattoria 'Pani', tre ricette nelle quali svela i suoi segreti, in onda nelle prossime settimane sulla rete nazionale di Italia Uno.

Un nuovo appuntamento con la buona cucina e i prodotti del territorio, per ampliare i propri orizzonti grazie ai consigli e alla tecnica dello chef ventimigliese.