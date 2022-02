Vallecrosia: convenzione con un'azienda milanese, al via il servizio di monopattini in sharing

Monopattini in sharing anche a Vallecrosia. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che ha approvato una convenzione, con la ditta Emtransit, specializzata nel settore.

La proposta è stata fatta alla Giunta dall’Assessore delegato allo Sport e tempo libero, anche in relazione ai lavori della nuova pista ciclabile, sugli itinerari Ventimiglia-Bordighera e Camporosso-Dolceacqua, per i quali si era già manifestata l’intenzione dell’Amministrazione, per un rilancio turistico economico della zona, di individuare operatori intenzionati a svolgere in via sperimentale, servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici. La convenzione avrà durata biennale a livello sperimentale con la possibilità di rinnovo fino a un massimo di ulteriori due anni.

Lo sviluppo della ciclovia prosegue in maniera importante e l'impiego di mezzi elettrici con servizio sharing offrirà un interessantissimo e moderno servizio in più, da valutare, naturalmente, anche sotto l'aspetto turistico. Il sostegno della mobilità elettrica è un passo avanti nel futuro, nell'evolversi del modo di spostarsi, anche la riviera di ponente risponde presente.

Negli ultimi mesi si sono svolte diverse riunioni tra i Comuni di Vallecrosia, Bordighera, Camporosso e Dolceacqua, durante le quali era stato manifestato interesse ad adottare un protocollo di intesa per individuare il Comune di Vallecrosia quale capofila con lo scopo di selezionare un idoneo operatore economico.

Proprio per questo è stata approvata la convenzione con la Emtransit, che ha sede a Milano. Con l’approssimarsi della stagione primaverile ed estiva, Vallecrosia e il comprensorio potrà quindi dotarsi di un servizio molto utilizzato anche in altre cittadine, sia dai residenti che dai turisti. Verrà fornito un servizio di micromobilità elettrica che potrà essere utilizzato soprattutto sulla nuova pista ciclabile, per gli spostamenti brevi tra i diversi comuni.